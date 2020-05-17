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محافظات

وزير العدل يوافق على عمل فرع للشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية كخدمة مميزة للتجار

الأحد 17/مايو/2020 - 04:26 م
تشغيل فرع الشهر العقاري
تشغيل فرع الشهر العقاري بالغرفة التجارية بالإسماعيلية
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انجي هيبة
أعلن المهندس أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجاريه ورئيس غرفة الإسماعيلية ووكيل نقابة المهندسين العامه عن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل على عمل فرع خدمات مكتب التوثيق المميكن ( الشهر العقاري ) بالغرفة التجاريه بالإسماعيلية.

وتشمل الخدمة المقدمة داخل الغرفة اصدار التوكيلات ( عام وخاص )، إثبات التاريخ على العقود ( الشركات )، التصديق على التوقيعات للعقود ( الإيجار ـ الشركات ).

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وأضاف المهندس احمد عثمان أنه حصل أيضا على موافقة وزير العدل على عمل فرع للشهر العقاري في نقابة مهندسين الإسماعيلية.

وذلك بحضور نقيب مهندسين الإسماعيلية المهندس احمد المصري.

ومن المقرر أن تحضر لجنة من الشهر العقاري يوم الأربعاء المقبل، لمعاينة مبنى الغرفة التجارية بالإسماعيلية ووضع الاشتراطات للمكتب وطريقة الخدمات والتسهيلات الكاملة للمكتب داخل الغرفة التجارية.
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