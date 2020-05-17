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فن

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

الأحد 17/مايو/2020 - 04:18 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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شروق ابراهيم
أعلنت وسائل اعلام لبنانية وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده منذ ساعات اثر اندلاع حريق بمنزله في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المواقع اللبنانية ان جيسي عبده تستقر في دبي منذ فترة طويلة ولن تتمكن من العودة الى لبنان بسبب تعليق رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولدت جيسي عبده في بيروت وانطلاقتها في التلفزيون كانت من خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر "بسمات وطن" عام 2006. 


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 بدأت مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها :"باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام"  عام 2013. 

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