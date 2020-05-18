خطة بديلة لامتحانات الثانوية العامة..رئيس النواب يكشف عنها

قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن قرارات وزير التربية والتعليم جاءت بعد مباحثات كثيرة من لجنة التعليم ووزارة الصحة بالاتفاق لتحديد موعد عقد الامتحانات والإجراءات المتبعة داخل اللجان.
وأكد "هاشم" لـ"صدى البلد"، أن قرارات وزير التربية والتعليم عرضت على لجنة التعليم فى جلسة سابقة وتم الموافقة عليها، لافتًا الى هذه القرارات وضعت ضوابط منظمة منذ قدوم الطالب صباح باكر للمدرسة الى أن يغادر مقر المدرسة حتى يصبح فى أمان كامل لتحديد موعد عقد الامتحان الساعة الثامنة ونصف صباحًا لاتاحة الفرصة لعملية التفتيش والتعقيم وقياس درجة الحرارة للطلاب.
وأوضح رئيس لجنة التعليم، أن تم الاتفاق على خطط بديلة أيضا فى حالة ظهور حالات لاصابة فيروس كورونا للطلاب يستبعد الطالب أو المدرس ويتم عقد الامتحان له فى الدور الثانى بنفس الدرجات الفعلية دون نقص، كما لو تم عمل حجر منزلى لعقار به طالب او طالبة من صفوف الثانوية العامة ستجرى امتحانات الدور الثاني أيضا لهم بنفس الدرجات الفعلية.
كما تابع النائب حديثه:" أنه فى حال أكتشاف ارتفاع لدرجة حرارة الطالب يمنح فرصة لدور الثاني دون أن تتأثر درجاته لو حصل على 100% هيحصل على درجته كاملة ".
وأكد النائب، أنه تم مراعاة الجوانب النفسية والصحية للطلاب فى القرارات، موكدًا أن التدابير والإجراءات الصحية داخل المدارس واللجان كلفت الدولة مبالغ طائلة ولكن صحة الطالب والمواطن في المقام الأول فإذا جاءت صحة المواطن لا نتحدث عن المبالغ.