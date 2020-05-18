فوائدها لا تحصى.. تعرفى على أسرع طريقة لعمل سلاطة التبولة

بفيتامين C الذي يجعلها من أفضل السلطات لرفع المناعه

كما أنها الأكثر غنى بأحماض أوميجا الدهنية التى تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم .







يساعد غنى سلطة التبولة بالعديد من الفيتامينات التى تمنح الجسم الطاقة و تحسين أداء الجهاز الهضمي لغناها بكم كبير من الألياف التى تساعد على الهضم









خطوات طريقة عمل التبولة