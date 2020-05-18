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مرأة

فوائدها لا تحصى.. تعرفى على أسرع طريقة لعمل سلاطة التبولة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:07 ص
التبولة
التبولة
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لمياء الياسين
التبولة من أنواع السلطات التى تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية فهى الأكثر غنى بالألياف الغذائية فهى الأكثر غنى  بفيتامين C الذي يجعلها من أفضل السلطات لرفع المناعه كما أنها الأكثر غنى بأحماض أوميجا الدهنية التى تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم .

يساعد غنى سلطة التبولة بالعديد من الفيتامينات التى تمنح الجسم الطاقة و تحسين أداء الجهاز الهضمي لغناها بكم كبير من الألياف التى تساعد على الهضم

  طريقة عمل التبولة بالمقادير

١⁄٤ ملعقة صغيره قرفة ناعمة
٣ ملعقة كبيرة برغل ناعم مغسول
5 ملاعق من البقدونس المفروم
ملعقة من النعناع المفروم
٤ ثمرات طماطم
١ بصلة متوسط الحجم
عصير 2 ليمونة حامضة
٢ ملعقة كبيرة دبس الرمان
١⁄٤ كوب زيت الزيتون
بهار وملح حسب الرغبة

خطوات طريقة عمل التبولة

فى وعاء عليك إضافة البرغل وباقى المكونات مثل البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل وأبدئى فى الخلط
أضيفى المكونات السائلة مثل دبس الرمان  والليمون الحامض وزيت زيتون  وضعى التوابل على التبولة مع التقليب ..
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