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الوزراء: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 300 جنيه

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:14 ص
كمامات
كمامات
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حمزة شعيب
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، انه سيكون لدينا إنتاج من الكمامات بالملايين، مضيفا:" وزارة الإنتاج الحربي ستنتج 4.5 مليون كمامة يوميا".


وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الكمامة القماش الجديدة معتمدة صحيا وستتوفر بـ 5 جنيهات".


وأوضح متحدث الحكومة:" الكمامة القماش ستوفر للمواطن إمكانية استخدام واحدة وغسل الأخري".


ونوه إلى أن سُمك القماش يجعله أكثر اعتمادية من الورقية، فسمك الكمامة القماش سيساعدها على أن تكون أفضل، وحينها سيتم توقيع العقوبات في المترو، والمصالح الحكومية، مثل الشهر العقاري أو المحكمة".


وأوضح سعد ان الكمامة اجباري في مصر في المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من لا يرتدي الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لانتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.

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