لجنة الفيروسات العليا: زيادة أعداد المصابين بكورونا لا تمثل خطرا.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي, إنه يقدر قلق المواطنين تجاه زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه لن يفرق معه عدد الحالات اليومية بمصابين بفيروس كورونا ولكن الامر الذي يعنيه كم عدد الحالات الحرجة التي تحتاج الي العناية المركزة يوميا.





وتابع عضو لجنة الفيروسات العليا بوزارة التعليم العالي, أن الشئ الذي يمثل قلقا وخطرا علي وزارة الصحة هو زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ويكونوا في حالة حرجة ويحتاجون الي أجهزة تنفس وغرف عناية مركزة.





وأوضح الدكتور عادل خطاب, أن وزير الصحة السعودي ظهر للمواطنين وقال لهم "لا تقلقوا من أعداد المصابين اليومية التي وصلت الي 2300 حالة في اليوم الواحد بسبب أنه لن يتم أستخدام سوي 5% من أسرة العناية المركزة المتواجدة بالمستشفيات".





وأشار إلي أن, الدولة المصرية بدأت بمواجهة فيروس كورونا ب 6 مستشفيات عزل ثم بدأ انضمام مستشفيات حميات لتكون ضمن مستشفيات العزل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين.