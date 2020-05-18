بعد تألقها فى حلقة اليوم.. رانيا محمود ياسين تنشر صورا من مسلسل فالنتينو

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " مجموعة صور من حلقة اليوم بمسلسل "فلانتينو".
علقت رانيا على الصور قائلة : صدمة صافي بعد ما عرفت إن شريف كان متجوز و عنده طفل #فالنتينو.
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نالت الصور اعجاب الكثير من متابعيها وجات ابرز التعليقات كالاتى :
بصراحه كانت صدمه لينا احنا
حلقه اليوم كنتي روووووعه
انت تمثيلك جبااار .. صحيح ابن الوز عوام
"فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.