أهم الأخبار ليلا.. إعلان جدول امتحانات الثانوية بعد التعديل.. جوهرة تشعل تيك توك بـ فيديو جديد
الإثنين 18/مايو/2020 - 08:03 ص
أهم الاخبار
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
لقي
عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية مصاب بفيروس كورونا مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله حيث اختل توازنه أثناء الحديث في الهاتف فلقي مصرعه في الحال.
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن اقتراب الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد
من تسجيل 90 ألف وفاة.
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات نهاية العام للثانوية العامة بعد التعديل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
نشرت الراقصة جوهرة
, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات " تيك توك " فيديو جديد .
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يبزل قصار جهده هو وجميع المدرسين والموظفين بالوزارة لأرضاء الطلاب وأولياء الأمور.
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج منذ قليل في بيان أصدرته، أن إجمالي عدد المصابين بحالات تسمم غذائي بقرية العيساوية وقرية جزيرة شندويل بلغ ١١٧ شخصا. أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية وذلك لليوم الثاني على التوالي. الأوقاف: يسري عزام يلقي خطبة عيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة
كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي ، بأداء خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) وهو أحد شباب أئمة الوزارة المتميزين الذين رشحتهم وزارة الأوقاف للبرنامج التدريبي المتقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب واجتازوا البرنامج بنجاح ، وأحد الأئمة المتميزين الذين تشرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حفظه الله ) لهم في ضوء دعمه الكبير للشباب من جهة وللفكر الوسطي المستنير من جهة أخرى .