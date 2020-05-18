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اقتصاد

اليوم ..16 جهة حكومية ومستقلة تصرف رواتب العيد..اعرفها

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:07 م
رواتب العيد
رواتب العيد
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محمد يحيى
بدأت اليوم وزارة المالية ولمدة 10 أيام مقبلة في صرف رواتب العاملين بالجهاز الحكومي، قبل حلول احتفالات عيد الفطر المبارك، للتيسير علي المواطنين في شراء مستلزماتهم الضرورية، إذ ستشمل عمليات استحقاق الأجر الشهري لأكثر من 16 وزارة وهيئة مستقلة بخلاف الجهات التابعة لها.

و تصرف الوزارة اليوم رواتب العاملين بعدد من الجهات الحكومية من بينها وزارات " التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب.

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كما ستصرف رواتب الجهات التابعة لتلك الوزارات و الهيئات الخدمية والعامة والاقتصادية بالاضافة للمديريات الخدمية علي مستوي المحافظات من بينها " الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق، القوي العاملة.

وسيحصل العاملون على رواتبهم في بعض الهيئات المستقلة أيضا من بينها " المجلس الأعلي للإعلام، القومي لحقوق الانسان، الأعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب"

واصدرت وزارة المالية في وقت سابق كتابا دوريا برقم 59 لسنة 2020 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة بمناسبة عيد الفطر بالتزامن مع إجراءات الحكومة بتقليل الزحام علي ماكينات الصراف الآلي بفروع البنوك منع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.


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