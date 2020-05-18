بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. 29.5% زيادة في إيرادات المتاحف عام 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الاثنين، بيانــًا صحفيًا بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 في الثامن عشر من مايو ويحتفل به عبر قارات العالم والمتاحف مؤسسات حيه تقتنى المعروضات والأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقة وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار "المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول

" .

وقال تقرير صادر عن الجهاز اليوم، أن إجمالى عدد المتاحف بلغ 77 متحفا عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متحفا أثريا وتاريخيا وإقليميا عن عام 2019 مقابــل 34 متحفا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.



اقرأ أيضا:



التعبئة والإحصاء:2.1٪ زيادة في كميـة لحوم الطيـور والدواجن عام 2018



3 قرارات.. تعرف على إجراءات التعبئة والإحصاء للحد من كورونا



في يوم المتاحف العالمي.. السياحة تطلق زيارة افتراضية لمتحف جاير آندرسون





كما احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من إجمالي عدد المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2 % من اجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%,ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4% .

وبلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 الف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.

كما بلـــغ إجمـالـى إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل 169 ملــيون جنيــه عــــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5% .