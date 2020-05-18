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اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. 29.5% زيادة في إيرادات المتاحف عام 2019

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:55 م
متاحف
متاحف
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آية الجارحي
 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم  الاثنين، بيانــًا صحفيًا  بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف  الذي أقره  المجلس الدولي للمتاحف منذ  عام 1977  في الثامن عشر من مايو ويحتفل به عبر  قارات العالم والمتاحف مؤسسات حيه تقتنى المعروضات والأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقة وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار "المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول" .

وقال تقرير صادر عن الجهاز اليوم، أن إجمالى عدد المتاحف  بلغ 77 متحفا عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متحفا أثريا وتاريخيا وإقليميا عن عام 2019 مقابــل 34 متحفا عام 2018  بنسبة زيادة قدرها 14.7%. 

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كما احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من إجمالي  عدد  المتاحف حيث بلغت نسبتها 31.2 % من اجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%,ثم محافظة الإسكندرية بنسبه10.4% .

وبلــغ عـــدد زائرى  المتاحف  الإقليمية 229.5 الف زائر  عـــام 2019  مقابــل 190.6  ألف  زائر عام 2018  بنسبة زيادة قدرها 20.4%. 

كما بلـــغ إجمـالـى إيرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8  مليون جنيه عام  2019 مقابل  169 ملــيون جنيــه  عــــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5% .

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