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أخبار البلد

وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:48 م
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية لمواقع تنفيذ  المرحلة الأولى من تطوير  طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول ٢٣٠ كم، وحيث  يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٣ حارات فى كل اتجاه بعرض رصف ١٢ مترًا، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم ٣ حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف ١١ مترًا، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف ٩ أمتار، فضلًا عن إنشاء ٢١ عملًا صناعيًا بواقع ٥ كباري و١٦ نفقًا.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لأعمال تنفيذ محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر ٢,٨٥ بالطريق حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء  منها قبل نهاية شهر رمضان المبارك ثم تفقد بعد ذلك قطاعات المشروع المختلفة حيث تم تقسيم المشروع إلى ١١ قطاعًا لسرعة الإنجاز.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها  والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقًا للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكدًا أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل 

وأوضح وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية  أن المشروع يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق والذي تم التخطيط لتنفيذه طبقًا للمواصفات القياسية العالمية بإجمالي أطوال ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية ١٧٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية الحالية لتصل إجمالي أطوال الشبكة الرئيسية للطرق التابعة للوزارة إلى ٣٠,٥ ألف كم  مضيفا أن هذا الطريق سيكون حرًا مثل طرق القاهرة/ الإسكندرية والقاهرة/ السويس وشبرا/ بنها الجديد والدائري الإقليمي، وسيسهم في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، كما سيكون جزءًا من محور القاهرة/ كيب تاون مشيرا الى الأهمية الكبيرة لإستمرار  تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات الطرق والكباري خاصة مع مساهمتها الإيجابية في الاقتصاد القومي وإحداث التنمية الشاملة.

كما أكد وزير النقل أن القيادة السياسية قد صدقت على إنهاء  تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول ١٢٥٥ كم  خلال ٤ سنوات على أن تكون  مراحل المشروع وفقًا لأولويات التنفيذ التالية المرحلة الأولى وتشمل  التقاطع مع طريق الفيوم  حتى المنيا بطول 230 كم والمرحلة الثانية وتشمل المسافة من المنيا حتى  محور ديروط بطول 90 كم وكذلك المسافة من ادفو – اسوان – توشكي بطول 350 كم) اما المرحلة الثالثة فتشمل  (المسافة من محور ديروط مرورا  باسيوط  وسوهاج وقنا  بطول 250 كم على أن تشمل المرحلة الرابعة المسافة من قنا مرروا بالاقصر حتى ادفو بطول 235 كم وكذلك المسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
وزير النقل: التصديق على إنهاء تطوير طريق القاهرة أسوان الصحراوي الغربي خلال ٤ سنوات
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