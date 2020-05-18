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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طريقة التخلص من الكمامة.. مميزات الكمامات القماش.. نصائح لمواجهة الطقس المرتفع

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:42 م
نشرة المرأة و الصحة
نشرة المرأة و الصحة
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير ..


حذرت هيئة الارصاد الجوية من استمرار الطقس شديد الحرارة على البلاد، وأنه سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة المقبل، ويوصي الدكتور محمد سيدي علي، استشاري التغذية، بإتباع بعض الاحتياطات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.


يعلم الجميع أن الجوافة ، هي غذاء ممتاز مليء بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية لكن أوراق الفاكهة تحتوي أيضًا على العديد من الخصائص الصحية. بالنسبة للمبتدئين ، يمكن تحضيرهم لصنع الشاي، الذي يعتقد أنه كان جزءًا من الطب التقليدي في المكسيك وبعض أجزاء من أمريكا الجنوبية لسنوات ، الآن. لصنع هذا الشاي ، كل ما عليك فعله هو غلي بعض الماء ، ونقع الأوراق فيه ، وشرب الخلطة. الأمر بهذه البساطة.


يشعر الكثير من الأشخاص بخوف وقلق بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتفشي الفيروس فى أغلب مدن العالم، فهناك بعض الإجراءات الوقائية التى تحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي والمواظبة على غسل اليدين وارتداء الكمامات. 


أعلنت الحكومة قرارا بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن انتشرت الكثير من الكمامات في الشوارع دون التخلص منها بشكل صحيح.



وصف الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة سهلة لأرتداء الكمامة وذلك بعد اعلان الحكومة علي الالتزام بأرتداء كمامة اثناء النزول والتعاملات اليومية.






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