هنبطل في رمضان.. نصائح اتبعها في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين

نصائح اتبعها في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين :

لا تدخن على الإطلاق حتى وإن شعرت بالرغبة في التدخين.

ابقي نفسك مشغولا خلال فترة الإقلاع عن التدخين .

ابدأ في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين إذا اخترت استخدام بديل واحد فقط.

اشرب المزيد من الماء والعصير.

اشرب القليل من الكحول أو لا تتناوله.

تجنب الأفراد الذين يدخنون.

تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين