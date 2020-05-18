هنبطل في رمضان.. نصائح اتبعها في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين

إذا كنت على استعداد لاتخاذ قرار بالإقلاع عن التدخين، فإنه يمكنك استغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين، حيث انه ليس أمرا يحدث في يوم واحد، ولكنها رحلة طويلة تبدأ باتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، وصولا إلى تحسن صحتك وجودة حياتك، وكذلك حياة من حولك.
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ووفقا لما جاء في موقع medical، سوف نقدم بعض النصائح للإقلاع عن التدخين، والتي أوصت بها جمعية السرطان الأمريكية لمساعدتك في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين، والتي تشمل ما يلي:
إقرأ ايضا | هنبطل تدخين في رمضان.. اختار طريقة تناسبك للإقلاع نهائيًا
ووفقا لما جاء في موقع medical، سوف نقدم بعض النصائح للإقلاع عن التدخين، والتي أوصت بها جمعية السرطان الأمريكية لمساعدتك في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين، والتي تشمل ما يلي:
نصائح اتبعها في اليوم الأول من الإقلاع عن التدخين :
- لا تدخن على الإطلاق حتى وإن شعرت بالرغبة في التدخين.
- ابقي نفسك مشغولا خلال فترة الإقلاع عن التدخين .
- ابدأ في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين إذا اخترت استخدام بديل واحد فقط.
- اشرب المزيد من الماء والعصير.
- اشرب القليل من الكحول أو لا تتناوله.
- تجنب الأفراد الذين يدخنون.
- تجنب المواقف التي يكون لديك فيها رغبة قوية في التدخين.