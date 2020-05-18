مسلسل بـ 100 وش الحلقة 25 .. نيللي كريم تكتشف حقيقة خيانة آسر ياسين

بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، بتشاجر عمرو مع صديقه بعدما يجده مع نيللي كريم في العربية، وبعد ذلك يتركهما ويرحل غاضبا بعدما تقف نيللي كريم في صف صديقه.









يخبرها عمرو أن مقابلته لحبيبته القديمة وزوجة صديقه كان جزء من النصب التي اتفقوا عليها وهي أخذ أموال صديقه، وليس لخيانتها كما اعتقدت، فتداركت نيللي كريم مافعلته وتأسفت له.









مسلسل بـ "100 وش " بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.









وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.







