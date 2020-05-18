مسلسل الاختيار الحلقة 25 .. خالد دبابة ينضم لقوات المنسي ويتجهان نحو مربع البرث









ويودع أحمد منسي أسرته، في آخر إجازة له قبل استشهاده، ويذهب إلى كتيبته، ويبلغ رجاله أنهم بصدد عملية عسكرية صعبة، ويترك لهم حرية الاختيار فيها، ويتفاجئ بقبولهم جميعًا عليها، فيرد عليهم قائلًا: «رجالة منسي مبتخافش من حد».





وتخطط العناصر التكفيرية لقتل أحمد منسي، في الوقت الذي يتحرك فيه الأخير بصحبة رجاله إلى عمليتهم الجديدة، وينضم إليهم الضابط «خالد مغربي دبابة»، بمجموعته، ويتجهان معًا إلى مربع البرث، جنوب مدينة رفح المصرية، وتختتم أحداث الحلقة.









مواعيد عرض مسلسل الاختيار