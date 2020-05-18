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فن

مسلسل الاختيار الحلقة 25 .. خالد دبابة ينضم لقوات المنسي ويتجهان نحو مربع البرث

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:54 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 25 من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد منسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 



بدأت الحلقة 25، بتأمين مربع البرث من قبل الضابط أحمد منسي (أمير كرارة) بعد استشهاد الشيخ سالم (الفنان دياب)، في الوقت الذي يحاول فيه الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) الابتعاد عن ليبيا، بسبب شعوره بالخطر فيها، ويقترح الاختباء في حالة دخول قوات حفتر إلى مدينة درنة. 


ويودع أحمد منسي أسرته، في آخر إجازة له قبل استشهاده، ويذهب إلى كتيبته، ويبلغ رجاله أنهم بصدد عملية عسكرية صعبة، ويترك لهم حرية الاختيار فيها، ويتفاجئ بقبولهم جميعًا عليها، فيرد عليهم قائلًا: «رجالة منسي مبتخافش من حد».
 

وتخطط العناصر التكفيرية لقتل أحمد منسي، في الوقت الذي يتحرك فيه الأخير بصحبة رجاله إلى عمليتهم الجديدة، وينضم إليهم الضابط «خالد مغربي دبابة»، بمجموعته، ويتجهان معًا إلى مربع البرث، جنوب مدينة رفح المصرية، وتختتم أحداث الحلقة. 


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.


ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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