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محافظات

بدأت الأعمال.. لماذا قررت محافظة القاهرة ردم نفق العروبة بصلاح سالم؟.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:08 ص
جانب من هدم رخام
جانب من هدم رخام نفق العروبة
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عبد العزيز جمال
بدأت محافظة القاهرة هدم رخام نفق العروبة تمهيدا لردمه، بعد ما يقارب الـ4 عقود على افتتاحه.

وقررت محافظة القاهرة ردم النفق وعمل كوبرى العروبة فى الاتجاه العمودى بشارع السيد الميرغنى نظرا للاختناقات المرورية التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالم.

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ويعد توسعة صلاح سالم وبناء الكوبرى الجديد وردم نفق العروبة، جزءا من المشروع القومى للطرق وخطة التوسعة وإنشاء كبارى ومحاور جديدة بمصر الجديدة وشرق القاهرة.

يذكر أن محافظة القاهرة تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الضخمة والتي ستنقلها في مكان آخر يليق بتلك العاصمة التراثية والتاريخية ويعيد لها جمالها وتألقها.

ومن أبرز تلك المشروعات الطرق والكباري والمحاور الجديدة التي تتم  بمصر الجديدة وشرق القاهرة.
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