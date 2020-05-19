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أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب منطقة البحر المتوسط

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:15 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
تعرضت الدول المشاطئة للبحر المتوسط، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن  إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) قولها إن الزلزال كان على يبلغ عمق 5.89 كيلومتر.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إن زلزالا بقوة 4.3 على مقياس ريختر ضرب بعض المناطق في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، مساء الاثنين.

وقال مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، إن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 21 كم غربي کيلان (غربي إيران) وعلى عمق 8 كم.

وشعرت شبه جزيرة كريت اليونانية بزلزال يبلغ قوته  5.4 درجة على مقياس ريختر .
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