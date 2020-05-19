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أخبار العالم

أمريكا اللاتينية تسجل 30 ألف وفاة بسبب كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 30 ألف حالة وفاة في أمريكا اللاتينية بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الإثنين. 

وأعلنت السلطات البرازيلية، تسجيل 16 ألفا و792 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصبح أعلى معدل وفيات في أمريكا اللاتينية

وأعلنت البرازيل عن ما يقرب من 15000 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، ليصل مجموعها إلى أكثر من 230 ألف حالة، وهو رابع أكبر عدد حالات إصابة مؤكدة بعد الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة. 

ويخشى أن يكون العدد الحقيقي للعدوى أكبر بكثير، حيث تجري البلاد أقل من نصف مليون اختبار مع بداية الأسبوع الماضي، مقارنة بحوالي 1.9 مليون في إسبانيا وإيطاليا.

في الوقت نفسه ، تشير التقارير إلى اقتراب حالات التعافي حول العالم من الفيروس من تسجيل 2 مليون حالة. 
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