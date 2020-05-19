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سيارات

تويوتا ايجيبت تستمر في استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تستمر مجموعة شركات تويوتا إيجيبت فى خدمة استبدال السيارات المستعملة، والتي تتيح لملاك تويوتا استبدال سياراتهم المستعملة بسيارات تويوتا جديدة او اخري مستعملة بعد اجراء تقييم كامل للسيارة بأكثر من 120 نقطة وفحصها على أيدي أمهر المهندسين والفنيين المدربين وفقا للمعايير المعينة لـ "تويوتا موتور كوربوريشن" التي تضمن سلامة وجودة السيارات لبيعها مره أخري.



أطلقت تويوتا هذه الخدمة الشهر الماضى استكمالا لتقديم كل ما يتماشى مع متطلبات العملاء سواء الراغبين في تجديد سياراتهم بمختلف الموديلات أو الراغبين في شراء تويوتا معتمدة من الوكيل.


من جانبه صرح أحمد منصف الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا إيجيبت: " إنه من منطلق ثقة تويوتا إيجيبت غير المحدودة في جودة منتجاتها المباعة سابقًا تأتى خدمة الاستبدال؛ في بعض فروعها بالقاهرة والإسكندرية كمرحلة أولية، وتستهدف خدمة الاستبدال أو شراء سيارات معتمدة لتوفير كافة الخدمات المتعلقة ببيع أو شراء سيارات تويوتا تحت مظلة واحدة في مصر من خلال مجموعة شركات تويوتا ايجيبت".



وأوضح "منصف " أن إطلاق مجموعة شركات تويوتا إيجيبت للخدمة جاء استجابة وتلبية لطلبات العملاء المتزايدة عن امكانية طرح نظام يسمح لهم باستبدال سياراتهم المستعملة بنظيرتها الجديدة.

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