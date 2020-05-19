أخبار العلوم والتكنولوجيا.. أفلام وفيديو كليب وإعلانات صورت بكاميرا iPhone 11 Pro.. سامسونج توفر لوحا ذكيا بديلا لضوء الشمس لعلاج نقص فيتامين D

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تصنيعها للوح ضوئى ذكى سيبعث ضوءًا طبيعيًا كامل الطيف طوال اليوم، لمحاكاة ضوء الشمس الحقيقي، وذلك للمساهمة في علاج مرضى نقص فيتامينD.
بعد نفاد كمية الحجز المسبق من هواتف هونر 9x لايت الجديدة، طرحت الشركة عددا من الشحنات الجديدة للهاتف من خلال المتاجر الاون لاين بالإضافة إلي المتاجر فى الأسواق وكذلك فروع شركة هونر، وهو ما أكده "هاوس ما "مدير شركة هونر بمصر، حيث تتواجد هواتف Honor 9x lite فى فروع راية وبى تك ودريم ٢٠٠٠ وغيره من الفروع المنتشرة فى انحاء الجمهورية.
مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأت العديد من المتاجر الشهير بطرح أفضل العروض على هواتفها الذكية، خاصةً هواتف آيفون المعروف عنها سعرها المرتفع، حيث بات يمكنك شراء نسختك من هاتف iPhone 7 plus المميز بأقل من نصف سعر تقريبًا، والتمتع بتصميم أنيق وأداء سلس، وكاميرا مميزة من خلال هذا العرض.
قررت شركة جوجل الأمريكية حظر تطبيق التدوينات الصوتية الشهيرPodcast Addict من على متجرها الرسمي Google Play، فى إطار سياساتها للحد من انتشار المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.
أعلنت شركة Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية عن إطلاق سلسة هواتفها الذكية الجديدة X50 فى يونيو القادم، والتى ستأتي خليفة لسلسلة هواتف X30 التى أطلقتها العام الماضي، وحصدت نجاحًا كبيرًا فى العديد من الأسواق العالمية.
أعلنت شركة اَبل الأمريكية عملاقة الصناعة التكنولوجية عن سوار جديد لساعتها الذكية الجديدة، والذى سيتوافر قريبًا علي متجرها الرسمي فى نسختين مختلفتين.
رفضت شركة TSMC التايوانية عملاق صناعة المعالجات الالكترونية فى العالم الطلب المقدم من شركة هواوى الصينية لشراء معالجات جديدة بتقنيه 5 nm و 7 نانومتر، في صفقو بلغت قيمتها 700 مليون دولار بسبب قرارات الحظر الأمريكية.
يبحث عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية عن أفضل التطبيقات لتعديل الصور و إضافة تأثيرات تجعها ملفتة للجميع، ومن ثم مشاركتها مع الأهل و الأصدقاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، إلا أن مهمة البحث عن تطبيقات جيدة أمر ليس بالسهل.
كشفت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة لتبادل الصور إنستجرام Instagram عن ميزة جديدة تسمى Guides، والتي تتيح لمنشئي المحتوى تنظيم المنشورات في مكان واحد، مع التركيز على المعلومات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
في العام الماضى 2019، أزاحت شركة "أبل" الستار عن تحفة فنية في عالم الهواتف الذكية، وهاتف عملاق في الحجم والإمكانيات، وهو هاتف iPhone 11 Pro، حيث يتربع على عرش أفضل كاميرات الهواتف الذكية منذ ذلك الوقت وحتى الآن.