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ثقافة

مناظرة تاريخية تسببت في اغتيال فرج فودة.. تتيحها هيئة الكتاب للجمهور على قناتها .. الخميس

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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طارق موسى

تذيع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، برئاسة د. هيثم الحاج علي ، لأول مرة عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ فى الحادية عشرة مساء الخميس ٢١مايو، المناظرة التاريخية للمفكر الراحل فرج فودة والدكتور محمد عمارة والشيخ الغزالي  وآخرين في أخطر مناظرة في القرن العشرين والتى أقيمت بمعرض الكتاب عام ١٩٩٢.


وتتيح هيئة الكتاب أرشيفها الإبداعي والثقافي المرئي والمطبوع لجمهور الثقافة ضمن مبادرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة “خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك”.


وتعمل الهيئة من خلال ما تتيحه للجمهور من هذه الندوات التاريخية على رفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية، أو أي أفكار تحاول تشويه المفكرين والكتاب.


مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين إيديك،  تقدمها وزارة الثقافة كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا وتتيح من خلالها كنوز المعرفة والفنون مجانا للجمهور .

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