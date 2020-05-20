أخبار التوك شو.. إصابة شقيق نجيب ساويرس بـ كورونا.. أحمد موسى عن ارتفاع الإصابات: الأعداد هتزيد تاني

نشر موقع "صدى البلد" أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، قائلًا "إحنا السبب، وربنا كرمنا".





قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه من الممكن عدم التوصل إلى علاج لـ فيروس كورونا في المستقبل القريب، لذا لا يعقل أن يظل الناس متواجدة في المنزل لفترات طويلة وشهور، مؤكدا "الناس هتموت من الفقر والجوع".





قال الإعلامى تامر أمين، إن الشوارع ممتلئة بالمواطنين وهناك زحام شديد ومعظمهم غير ملتزمين، والأسر تترك الأولاد فى الشوارع، معلقًا "الناس بتتعامل عادى ومفيش فيروس كورونا".





أكد الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل البرنس أنه تلقى العديد من التهديدات بعد مشهد تركه للطفلة مريم بالموقف خلال مسلسل البرنس مشيرا أنه كان يتلقى أكثر من 12 تهديد في اليوم وكان معظمها أنهم يعلمون عنوانه وانهم سيصلون له.





حل المطرب محمود العسيلي، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدث العسيلي عن كواليس مشواره الفني ورأيه في اغاني المهرجانات.





استطاع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، الحفاظ على هدوء أعصابه، خلال وقوعه ضحية مقلب رامز مجنون رسمي، للفنان رامز جلال، ، والذي يذاع عبر شاشة "ام بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





أعرب الفنان محمد رمضان، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذى حققه مسلسل "البرنس"، مؤكدًا: "كلنا تروس في مكنة واحد اسمها البرنس، نكمل هذا النجاح ونحصده مع بعضنا ".





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أكد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



