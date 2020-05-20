القاهرة 43 درجة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة يصاحبه أمطار على الصعيد

تشهد مصر، اليوم الأربعاء، طقس شديدة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، ويكون معتدل ليلا، والرياح معتدلة أيضا.





وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد لا زالت تقع تحت تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يكون الطقس أيضا شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، نهارا معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة.









وأشار الخبراء إلى أن حالة الطقس على محافظات شمال وجنوب الصعيد، تكون شديدة الحرارة نهارا مائلة للحرارة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.



