بين نار التنمر وآلام كورونا.. أسرة مصابة بـ الفيروس: الجيران عاملونا أسوأ معاملة.. وممنوع عننا المياه والدواء

أثار فيديو مؤثر لأسرة بالكامل تتعرض للتنمر بسبب إصابة أفرادها بفيروس كورونا وظهور الأعراض عليهم جدلا واسعا، بعد انتشاره على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة .





وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو" مأساة عائلة المعادي" ، حيث تظهر في الفيديو سيدة تبكي بينما تتحدث عن المأساة التي تعيشها هي وعائلتها منذ أن علموا بإصابتهم بفيروس كورونا.





وقالت السيدة إن زوجها بدأت تظهر عليه أعراض كورونا فذهبوا إلى مستشفى العباسية للتبين من صحة إصابته من عدمها وعند عودتهم لمنزلهم فوجئوا بهجوم الجيران عليهم لأخذ الأشعة والتحاليل لكي يتأكدوا اذا كان الزوج قد أصيب بالفيروس أم لا وعاملوهم أسوأ معاملة" .





وتابعت :"أظهرت تحاليل مستشفى العباسية أن زوجي غير مصاب رغم وجود كل الأعراض، بعد عدة أيام ساءت حالة زوجي كثيرا فذهبنا إلى مركز أشعة خاص للتأكد مرة أخرى بإجراء أشعة مقطعية وتأكد أنه مصاب بفيروس كورونا.. لكن لا يمكنه البقاء في العزل لأن التقرير الخاص بمستشفى العباسية أثبت أن حالته سلبية" .





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وأشارت إلى أن حالة زوجها تدهورت كثيرا حيث ارتفعت حرارته أكثر وظهرت عليه أعراض أكثر مثل القيء والإسهال وبدأ أيضا ظهور تلك الأعراض على الأطفال وعمرهم 6 أعوام و 12 عاما.





وأضافت الزوجة :" أصبح الجميع يعاملنا معاملة سيئة وامتنعت الصيدلية المجاورة و المطاعم والسوبر ماركت عن إحضار الدليفري لنا وسمونا الأسرة اللي عندها كورونا ، والجيران أصبحوا يقطعوا المياه بشكل متعمد ".









وناشدت السيدة المسؤولين بالتدخل لانقاذ الوضع بأسرع ما يمكن حيث تمكث الأسرة في شارع ٩ بالمعادي ويمكن التواصل معهم عبر الرقم : 01280365160.