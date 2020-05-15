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أخبار البلد

وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:05 ص
زيارة وزيرة الصحة
زيارة وزيرة الصحة لحميات العباسية
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محمد غالى
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تشغيل قسمي "23" و"و24" بمستشفى حميات العباسية الأسبوع المقبل بسعة سريرية وصلت لـ20 سريرًا مخصصًا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الانتهاء من تطويرهما بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه.  

جاء ذلك مساء أمس الخميس، خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، ترافقها عددًا من قيادات الوزارة لكل من مستشفى حميات العباسية وصدر العباسية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي ضمن زياراتها الميدانية الدورية التي تقوم بها لمستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية باعتبارها الخط الأول لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة أعمال التجهيزات والتطويرات الجارية لتحويل هذين المستشفيين ضمن 35 مستشفى حميات وصدر بمحافظات الجمهورية جاري تجهيزها لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وقال مجاهد إن الوزيرة بدأت جولتها بزيارة مستشفى حميات العباسية وتابعت تنفيذ ما وجهت به من إقامة خيام بمدخل المستشفى لفرز المرضى وتسجيل بياناتهم وخيام أخرى للانتظار لذوي المرضى على أن تتضمن تلك الخيام كافة وسائل الراحة للمرضى وكراسي للجلوس متباعدة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، كما وجهت بوضع لوحات إرشادية بطرق المستشفى واستخدام سيارات "الجولف كار" والتي يبلغ عددها 10 سيارات لتوجيه ونقل المريض لتلقي الخدمة الطبية وفقًا لمساره الطبي داخل المستشفى. 

وأضاف أنه في إطار تخفيف العبء عن مستشفيي حميات وصدر العباسية فقد وجهت الوزيرة خلال جولتها بتحويل بعض الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد من مستشفيي حميات وصدر العباسية بعد أخذ المسحات وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى مبنيين منفصلين بكل من مستشفىي منشية البكري بالقاهرة، والوراق بالجيزة وذلك عن طريق سيارات إسعاف مجهزة، لحين ظهور النتائج مؤكدة على استمرار تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى. 

وتابع أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة معايير مكافحة العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحالات المشتبه بإصابتها وذويهم فور دخول المستشفى.

وقال مجاهد إن الوزيرة تابعت جولتها بتفقد مستشفى صدر العباسية، وحرصت على الحديث مع المرضى ووجهت على الفور بتقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية لهم قائلة لهم: "الدولة توليكم اهتمامًا بالغًا وسنوفر لكم كافة سبل الدعم النفسي". 

ولفت إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير الجارية بمبنى "6" عزل والذي يتكون من أرضي ودورين بسعة 166 سريرًا، ووجهت بالإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمخطط الزمني بأعلى معايير الجودة لاستيعاب عدد أكبر من المرضى.
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
وزيرة الصحة: تشغيل قسمين بسعة 20 سريرا في مستشفى حميات العباسية لعزل مرضى كورونا
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