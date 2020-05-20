القاهرة تسجل 42.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20 -5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وقالت مذيعة "8 الصبح" إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة الصغرى 29 والعظمى 42









الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 35





مطروح الصغرى 20 والكبرى 30





دمياط الصغرى 24 والكبرى 33





بور سعيد الصغرى 24 والعظمى 32





الإسماعلية الصغري 23 والكبرى 42





السويس الصغرى 24 والكبرى 42





العريش الصغرى 23 والكبرى 38





رفح الصغري 22 والكبرى 37





طابا الصغري 26 والكبرى 39





شرم الشيخ الصغرى 28 والكبرى 37





الغردقة الصغرى 27 والكبرى 38





الفيوم الصغرى 26 والكبرى 42





بني سويف الصغرى 27 والكبرى 42





أسيوط الصغرى 25 والكبرى 43

الأقصر الصغرى 29 والكبرى 43





أسوان الصغرى 30 والكبرى 43





شلاتين الصغرى 28 والكبرى 39





حلايب الصغرى 29 والكبرى 36





الوادي الجديد الصغرى24 والكبرى43