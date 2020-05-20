مسلسل النهاية الحلقة 26.. علاقة غفران بالماسونية ودفن زين





بينما يكتشف مؤنس "أحمد وفيق"، رئيس قوات الأمن، أن غفران "أيمن الشيتوى" يتعاون مع المسئولين عن الواحة التى يسيطر عليها اللفكر الماسونى.





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ويكتشف زين " يوسف الشريف " جميع التفاصيل الخاصة بحادث مقتل أرسلان "أحمد مجدى"، وذلك بعد أن تعود اليه الذاكرة ويتذكر أيضا حقيقة الواحة وما يدور فيها من طقوس أخرى قد تتسبب فى تدمير العالم.





بينما قررت رضوى " ناهد السباعى " الانتقال إلى منزل آخر غير المنزل الذى تعيش فيه، والذى كان يجمعها بزوجها زين ويتحقق ذلك بمساعدة يسر.





يذكر أن مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وناهد السباعى وأحمد مجدى وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى.