شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج

وحرص صدى البلد، على زيارة ميدانية للمدينة للتعرف على اهم الاستعدادات الخاصة باستقبال العائدين من الخارج.

، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، حيث تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة والإعاشة داخل المدن الجامعية طوال الـ14 يوما هى مدة العزل الصحى لهم.

وأكد سوسة ، حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وأكد سوسة ، حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية فضلا عن توفير استراحة لهم.

وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية فضلا عن توفير استراحة لهم.

قد تفقد مباني المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة فى

واطمئن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين.

واطمئن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين.





وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.





وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها ومراكزها البحثية من أجل تقديم رسالتها العلمية والمجتمعية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.







من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



