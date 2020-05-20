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محافظات

شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:45 ص
المدن الجامعية
المدن الجامعية
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إبراهيم الهوارى
أنهت المدن الجامعية بمشتهر بجامعة بنها ، كافة استعداداتها لاستقبال الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج، حيث من المقرر أن تستقبل المدينة الفوج الأول الذى يبلغ عدده 255 مواطنا مصريا من العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة .
وحرص صدى البلد، على زيارة ميدانية للمدينة للتعرف على اهم الاستعدادات الخاصة باستقبال العائدين من الخارج.

وأعلن الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، حيث تم توفير كافة الاحتياجات الخاصة بالإقامة والإعاشة داخل المدن الجامعية طوال الـ14 يوما هى مدة العزل الصحى لهم.

وأكد سوسة ، حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وأضاف أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية فضلا عن توفير استراحة لهم.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تفقد مباني المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة فى القليوبية

واطمئن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة، على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من الإمارات حيث تفقدا غرف الإقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال العائدين.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها ومراكزها البحثية من أجل تقديم رسالتها العلمية والمجتمعية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال "السعيد" إنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة لأهالينا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج وذلك استعدادًا لاستقبالهم اليوم الأربعاء.

واشار رئيس الجامعة إلى أنه فور بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصت إدارة المستشفى الجامعي وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة الفيروس.

وأكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج مضيفا أنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية.
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شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
شاهد.. صدى البلد داخل المدن الجامعية بمشتهر قبل استقبال المصريين بالخارج
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