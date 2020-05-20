اعتماد الموازنة التقديرية لشركات مياه أسيوط والوادي الجديد وسوهاج والقناة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العامة لعدد 3 شركات مياه وصرف تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى شركات (أسيوط والوادى الجديد – سوهاج – محافظات القناة) وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات الثلاث. ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس، اجتماع الجمعيات العامة لعدد 3 شركات مياه وصرف تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهى شركات (أسيوط والوادى الجديد – سوهاج – محافظات القناة) وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركات الثلاث.





وقال المهندس ممدوح رسلان: تمت الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات الثلاث عن العام المالى 2020/2021.





مياه الشرب الصرف الصحى. مؤكدًا أهمية تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستوى الإدارى والفنى، للارتقاء والنهوض بالقطاعين، واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الفاقد من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء علي الوصلات غير القانونية، وإجراء الصيانات القياسية بكافة المحطات والروافع، فى إطار اهتمام القيادة السياسية، ووزارة الإسكان بقطاع









وأوضح رئيس "القابضة للمياه" أن الدولة تتجه حاليًا إلى التوسع في محطات تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية، مما يساهم فى تقليل الفاقد الناتج عن نقل مياه النيل من خلال شبكات تصل أطوالها إلى مئات الكيلومترات إلى تلك المحافظات.





وأكد المهندس ممدوح رسلان، التعاون الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التى ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعى للشركات على موقع" فيس بوك"، وكذا اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعى فى مراكز خدمات العملاء، ومختلف مواقع العمل التى بحاجة إلى التعامل مع الجمهور.