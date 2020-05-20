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برلمان

تعليق برلماني على عقوبة عدم ارتداء الكمامة داخل أتوبيسات النقل العام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:21 م
اتوبيسات النقل العام
اتوبيسات النقل العام
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه عقوبة على المخالفين من المواطنين الذين لا يرتدون كمامة فى أتوبيسات النقل العام يعتبر تطبيقا لقرار رئيس الوزراء.

وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تحديد مبلغ 4 آلاف جنيه غرامة يأتى فى إطار وضع حد أدنى وأقصى لتطبيق الغرامة فى المحافظات، نظرا لصدرو قرار رئيس الوزراء يتم التعامل به، لحين إصدار القانون بشكل رسمى وتطبيق غرامة ثابتة على جميع المخالفين.

وأوضح أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن تعليمات رئيس هيئة النقبل العام بمحافظة القاهرة تعتبر تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن وضع حد للغرامة لكل من لا يرتدى كمامة فى المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة، مشيرا إلى أن البنوك بدأت فى إلزام العاملين بها بارتداء الكمامات.

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وتابع: "نحن نتعامل الآن مع قرار رئيس وزراء لحين إصدار تشريع يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وإلا ستوقع عليهم غرامة ويتم رفع قضية ضد المخالفين"، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون أهم شىء ولابد من التزام المواطنين بهذه القرارات لأن الوضع أصبح صعبا جدا.

وكان اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، كشف عن إجراءات الهيئة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء رزق على، في تصريحات صحفية، أنه سيتم منع أي شخص لا يرتدي كمامة من صعود أتوبيسات الهيئة حفاظا على صحة العاملين والركاب من فيروس كورونا.

وشدد على تطبيق الغرامة المقررة من الحكومة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة وهي "4 آلاف جنيه"، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات.

وكشف عن إجراء عمليات التعقيم بجميع جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، كما يتم الكشف الحراري على السائقين والمحصلين قبل صعود السيارات يوميا من خلال ٢٥ جهاز كشف حراري، كما يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين.
 
وقال إنه تم توفير 50 جهازا للرش والتعقيم وكلور كافٍ للتعقيم في المحطات والجراجات والسيارات.
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