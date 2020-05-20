تعرف على آراء طلاب الجامعات في تطوير التعليم عن بعد

تتجه الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاعتماد على نظام التعليم الإلكتروني عن بعد خلال الفترة القادمة، في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا، حيث تستطلع رأي الخبراء في تطوير آليات التعليم الأونلاين.





وفي هذا التقرير نتعرف على آراء الطلاب في كيفية التطوير...



قال محمد أحمد الطالب الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بني سويف، إنه في حالة استمرار عملية التعليم الإلكتروني عن بعد، فيجب على الجامعات أن توفر أجهزة لاب توب أو تابلت للطلاب كي يتمكنوا من الدراسة بشكل جيد.





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وأضاف أحمد، لـ"صدى البلد"، أنه كان من المطالبين بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واستبداله ببحث، وذلك لأنه لا يمتلك الأدوات التي تجعله يذاكر مواده الدراسية عبر جهاز الموبايل، في ظل ضعف شبكة الإنترنت.





وأِشار الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، إلى أن عودة الدراسة في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا من الأمر الصعب، ولا يمكن المقارنة من دول العالم لأن الإمكانيات لا تسمح بذلك، مع وجود أعداد كبيرة في الجامعات المصرية.



وفي نفس السياق، قال أحمد عبد السلام، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، إنه إذا استمر التعليم الإلكتروني عن بعد، لابد وأن يكون هناك بعض النظام عن ما حدث خلال الترم الثاني السابق.





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وأضاف عبد السلام، لـ"صدى البلد"، أنه يطالب بأن تكون المحاضرات ترفع على موقع الكلية ومعاها الشرح في جدول ومواعيد ثابتة محددة من أول الترم الدراسي، لافتًا إلى أن بعض الدكاترة كانت تحمل جميع المواد الدراسية مرة واحدة على موقع الكلية بدون شرح الترم السابق.





وأشار الطالب بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، إلى أن تحميل المواد بواسطة تطبيق PDF مناسبا ومعه شرح أستاذ المادة العلمية بصيغة الـ MP3، موضحا بالنسبة للمواد العملية يفضل تحميل التدريب على فيديوهات، وحضور محاضرات من الكلية مع أخذ الاحتياطات اللازمة.





وفي ذات السياق، قال عمر فتحي الطالب بالفرقة الثالثة كلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه يجب على الدولة أن توفر شبكة إنترنت قوة للطلاب، موضحا أن استمرار التعليم الإلكتروني عن بعد يكلف الطلاب ماديا الكثير مع ضعف الإمكانيات.



وأَضاف فتحي، لـ"صدى البلد"، أن يجب أن يكون هناك شرح جيد للمواد موثق من قبل الجامعة بكيفية الاستخدام والتعامل مع البرامج المخصصة لشرح المقررات الدراسية، مع شرح مختصر للمحاضرة، لافتًأ إلى أنه يفضل أن يكون بصيغة الفيديو حتى يتمكن من سماع ومشاهدة أستاذ المادة وتوصيل المعلومة بشكل أفضل.