بقيمة 130 مليون جنيه.. جامعة المنيا تتعاون مع بنكين للارتقاء بأداء المستشفيات

وقع الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشتركا مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، تحقيقًا لأهدافهما المشتركة ومساهمة البنكين لطبيعتهما الاستثنائية ومن واقع مسئوليتهما الاجتماعية، في توفير الدعم اللازم للمستشفيات الجامعية بقيمة 130 مليون جنيه، لتأهيل البنية التحتية.





حضر توقيع البروتوكول من قبل البنكين عبد الرحيم حمزة، مدير المنطقة ببنك مصر، وهاني شلقامي ممثلًا للبنك.





اقرأ أيضا







وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن البروتوكول سيعمل على مرحلتين، تشملان تعظيم القدرات التنفيذية بمبنى ملحق عمليات مستشفى المنيا الجامعي داخل الحرم من خلال الأعمال الاعتيادية، والتجهيزات لغرف العمليات، والعناية المركزة، وغرف الإقامة، ومحور الاتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية، والغازات، والعيادات بالمستشفى.





كما يأتى البروتوكول في إطار التعاون والتنسيق بين جامعة المنيا والبنوك الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز إمكانياتها من خلال دعمها وتزويدها بالأجهزة والإمكانيات التي تؤهلها لتقديم خدمة لائقة لما يزيد على 6 ملايين مواطن من أهالي محافظة المنيا.