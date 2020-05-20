أزمة الدونباس تفرض نفسها على أول اجتماعات قادة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا بعد كورونا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوم الأربعاء قادة فرنسا وأزمة دونباس بمجرد تحسن الوضع العالمي، وتباطؤ جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دعا يوم الأربعاء قادة ألمانيا اللتان تؤيدان فكرة عقد قمة نورماندي حول تسويةبمجرد تحسن الوضع العالمي، وتباطؤ جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19





وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي اليوم، "لقد ناقشنا هذا الأمر مع ألمانيا وفرنسا، ويتفق الجميع على أنه ينبغي عقد اجتماع على شكل نورماندي بمجرد أن يتباطأ الجائحة"





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وأكد الرئيس الأوكراني استعداده لمحادثات سلام دونباس بأي شكل من الأشكال.





وقال زيلينسكي "أنا مستعد لأي شكل يمكن أن يقربنا من نهاية الحرب وعودة أراضينا وشعبنا. أنا لا أهتم ، نحن بحاجة إلى نتيجة".





وأشار زيلينسكي إلى أنه لم يجر أي مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا ، حيث يركز البلدان حاليًا على مكافحة فيروس كورونا. وقال أيضا إن الحوار "لا مفر منه".





وقال زيلينسكي "نحتاج إلى الحديث ، نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق".