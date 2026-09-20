رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يدعو إلى تسريع التحول الصناعي وتعزيز الاستثمار داخل القارة

شارك رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في فعالية رفيعة المستوى لمبادرة الأعمال العالمية لأفريقيا، تحت عنوان «أفريقيا بلا حدود 2026: تعزيز الأعمال، وتوسيع الاقتصادات، وصياغة المستقبل»، حيث ألقى الجانبان كلمتين رئيسيتين.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي - في كلمته بحسب بيان الاتحاد اليوم /الأحد/ - أن أفريقيا تتمتع بفرص هائلة، وموارد طبيعية وفيرة، وسكان من الشباب، وسوق يضم نحو 1.5 مليار نسمة، مشددا على أن طموحات القارة يجب أن تتناسب مع هذه الإمكانات.

وشدد يوسف على ضرورة تجاوز تصدير المواد الخام وتسريع التحول الصناعي في أفريقيا من خلال تعزيز سلاسل القيمة الأفريقية، موضحا أن إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمر ضروري، لكنه غير كاف، داعيا إلى انتقال القارة من مجرد الوصول إلى الأسواق إلى امتلاك قوة سوقية، ومن مراكز التجارة المجزأة إلى سوق قارية متكاملة، ومن تصدير الموارد إلى إضافة القيمة داخل أفريقيا.

وأوضح أن تحقيق هذا التحول يتطلب توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبكميات كافية، إلى جانب بنية أساسية عالية الجودة، والمهارات والتكنولوجيا، والوصول إلى التمويل، ووضع معايير فعالة ونظم اعتماد وشهادات موثوقة.

وأكد أن أفريقيا بحاجة، قبل كل شيء، إلى معالجة تحدي حشد رأس المال من خلال توجيه مواردها المالية الكبيرة، بما في ذلك المدخرات والودائع المصرفية وشركات التأمين وصناديق التقاعد، نحو الاستثمارات الإنتاجية في مختلف أنحاء القارة.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع تطوير ممرات إقليمية وقارية لتعزيز الربط والتجارة البينية الأفريقية، بالتوازي مع توفير مناخ استثماري ملائم تدعمه مؤسسات قوية وتنظيمات فعالة وحوكمة رشيدة.

وأكد أن السلام والاستقرار يظلان شرطين أساسيين للاستثمار والتنمية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي يمضي قدما في إصلاحات تتعلق بمنع النزاعات والوساطة وبناء السلام وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات.

وقال إن «الرسالة واضحة: يجب على أفريقيا أن تستثمر في أفريقيا»، مشيرا إلى أن مبادرة الأعمال العالمية لأفريقيا وفعالية «أفريقيا بلا حدود» توفران منصات مهمة لتحويل الطموحات إلى إجراءات عملية وحشد الموارد الجماعية لدعم التحول الاقتصادي.

واختتم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتأكيد على أن الهدف المشترك يجب أن يتمثل في بناء أفريقيا مزدهرة ومتكاملة وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، مدفوعة بخلق القيمة داخل القارة ومتمتعة بقدرة أفريقية على تحديد مسارها ومستقبلها.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والرؤساء التنفيذيين للشركات والمستثمرين والمبتكرين، لمناقشة الإمكانات الاقتصادية لأفريقيا، وإطلاق أدوات استثمارية، ودفع مشروعات البنية التحتية التي تسهم في إبقاء القيمة والثروة داخل القارة.