بعد تحولها لظاهرة بين الفنانات في رمضان.. إجراءات لابد منها قبل الخضوع لعمليات التجميل.. تعرف على أشهرها وأضرارها.. الفرق بين البوتكس والفيلر

لفتت الكثير من نجمات الفن و المشاهير الأنظار خلال ظهورهن فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية فى رمضان 2020، ب عمليات التجميل التى غيرت من ملامحهن وعرضت بعضهم للهجوم من قبل جمهورهم و متابعيهم.





فمن أبرز النجمات اللاتى لجأن إلى الخضوع لعمليات التجميل هن الفنانة حلا شيحة و الفنانة عبير صبرى و نبيلة عبيد و ياسمين صبرى و نادية الجندى غيرهن من المشاهير.





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فهناك العديد من الأسئلة التى تدور حول عمليات التجميل ، فنرصد لكم من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن عمليات التجميل..





إجراءات لابد منها قبل الخضوع لعمليات التجميل

أكد الدكتور عصام البقلي استشاري الجراحة التجميلية، إن عمليات التجميل تتمثل مخاطرها في عدم خبرة الطبيب وعدم استعداد المريض لعملية التجميل.





قال البقلي في برنامج استشارة عبر موقع "صدى البلد"، إن الشرط الذي يجب ان يتوفر في طبيب عمليات التجميل، ان يكون صاحب سمعة طيبة، ولديه شهادات موثقة كما يجب على طبيب التجميل ان يكون أجري هذا النوع من عمليات التجميل أكثر من مرة، وذلك لضمان احترافية الطبيب، وخبراته السابقة في عمليات التجميل المختلفة.





أما بالنسبة للمريض أكد البقلي، أنه يجب على المريض أن يقوم بعمل التحاليل الخاصة بهذا النوع من العمليات، وهي تحاليل وظائف الكبد، وصورة الدم الكاملة، وعلى المريض أن يصارح الطبيب، إن كان يعاني من أمراض في القلب، أو الكلى، ويجب أن يذهب إلى الطبيب الباطني، لكي يشخص مدى قابليته لإجراء مثل هذه العمليات.





وأضاف أن أشهر العمليات التي تحتاج الى هذا النوع من التجهيزات، عمليات شفط الدهون، وحقن الدهون، وشد البطن، لما لها من مخاطر بسبب مشاكل التخدير المختلفة.





أشهر عمليات التجميل بين النجمات

-شد بشرة الوجه

-شفط الدهون

- البوتكس و الفيلر

- تبيض الأسنان

-عمليات نحت الجسم

-شد البطن

-عميات تصغير الأنف





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أضرار عمليات التجميل

قالت الدكتوره مفيده الجبالي استشاري تغذيه، أن عمليات التجميل لها الكثير من الأضرار التى تتمثل فى الشعور بالألم عند عمليات الحقن، قد يستمر الألم لعدة أسابيع، بالإضافة إلى ذلك تأتي نتائج بعض عمليات التجميل محبطة ومخيبة للتوقعات ولا تلبي تصور المريض كما يظهر على المريض بعض الندبات وقد يتفاقم الأمر فى بعض الحالات و يسبب تشوهات سواء مؤقتة أو دائمة

تحتاج بعض العمليات التجميل مثل البوتوكس والفيلر إلى تكرارها مرة أخرى على فترات للحصول على النتائج المرجوة، كما أشارت الدراسات الحديثة أن بعض الأشخاص قد عانوا من نوبات من الإكتئاب والغضب بعد إجرائهم ل عمليات التجميل





الفرق بين البوتكس و الفيلر

قالت الدكتور مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر فى تصريح لـ"صدى البلد" أن البوتكس يعمل على شد الخطوط التعبيرية في منطقة الجبهة، أو حول العين، أو العروق في منطقة الرقبة، كما يعمل على حل مشكله التعرق الزائد، وتعتبر نتيجة البوتكس تظهر بعد 4 أيام من استخدامه، والنتيجة النهائية من 10 أيام إلى أسبوعين، ويستمر البوتوكس من 3 أشهر إلى 4 اشهر، ولكن مع استخدام البوتكس باستمرار تكون النتيجة فعاله لاوقات طويلة.





أما الفيلر يساعد على التخلص من الهالات أسفل العين، كما يمكن استخدامه لملئ الشفاة أو اليد عند كبار السن، ولابد أن يكون مضمون حتى لا تصاب الحالة بأثار أجانبية.



