كيف كان يتعامل الرسول مع أحفاده.. آمنة نصير تجيب

كشفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وأحفاده".





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وقالت آمنة نصير، خلال برنامج «نور النبي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق: "أن علاقة الرسول بـ احفاده الحسن والحسين لا تجدها بين البشر".





وتابعت آمنة نصير: "الرسول كان يخطب على المنبر وشاهد الحسن يرتدى جلبابا كبيرا وكان سيقع فالرسول اوقف الخطبة ونزل من المنبر".





وأشارت إلى أن الرسول كان يصلى والحسن والحسين يلعبان على كتفه.. فالرسول كان حنونا على أحفاده وحبيبًا لهم".

وتمنت الدكتورة آمنة نصير، أن يتعلم الأجداد من الرسول، وطريقة تعامله مع أحفاده.