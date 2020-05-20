AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كيف كان يتعامل الرسول مع أحفاده.. آمنة نصير تجيب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:50 م
آمنة نصير
آمنة نصير
Advertisements
البهى عمرو

كشفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية، طريقة تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبنائه وأحفاده".


اقرأ ايضًا| آمنة نصير: الغيرة بين زوجات الرسول زادت بعد زواجه من ماريا القبطية.. فيديو


وقالت آمنة نصير، خلال برنامج «نور النبي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» مع الإعلامي حمدي رزق: "أن علاقة الرسول بـ  احفاده الحسن والحسين لا تجدها بين البشر".


وتابعت آمنة نصير: "الرسول كان يخطب على المنبر وشاهد الحسن يرتدى جلبابا كبيرا وكان سيقع فالرسول اوقف الخطبة ونزل من المنبر".


وأشارت إلى أن  الرسول كان يصلى والحسن والحسين يلعبان على كتفه.. فالرسول كان حنونا على أحفاده وحبيبًا لهم".

وتمنت الدكتورة آمنة نصير، أن يتعلم الأجداد من الرسول، وطريقة تعامله مع أحفاده.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحس إني حتة من السيدة خديجة.. آمنة نصير توضح هل كانت هناك غيرة وتنافس بين زوجات النبي؟.. فيديو

آمنة نصير: السيدة صفية ذاقت مرارة الأيام بسبب اليهودية.. فيديو

اسمع ابتهال " ميلاد طه" بصوت الشيخ الفشني

آمنة نصير: الفوز بالجنة جزاء الصبر عند الابتلاء.. فيديو

آمنة نصير: الغيرة بين زوجات الرسول زادت بعد زواجه من ماريا القبطية.. فيديو

لها مكانة كريمة.. آمنة نصير: أم سلمة كان بها طيف السيدة خديجة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الكاميرونى بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى

شيخ الأزهر: إدعاء المعرفة أخطر من جائحة كورونا

فى ذكرى رحيل ميمى شكيب.. اتهمت فى قضية آداب ورحيلها لغز محير

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

التعليم: الطلاب الحاصلون على أقل من 50% في نتيجة البحث والممتنعون عن تسليمه سيمتحنون في الدور الثاني

AdvertisementS

دراسة جديدة تؤكد قتل فيروس كورونا تلقائيا داخل سيارتك

18 يوليو.. محاكمة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي بسبب مجنون رسمي

الحكومة: هؤلاء مستثنون من خصم الـ 1% من رواتبهم الشهرية

الصحة: تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

وفاة 21 حالة .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا

هنأ المصريين بعيد الفطر.. مدبولى: توفير كمامات مستدامة للمواطنين بأسعار مقبولة وجودة عالية

التحقيقات في حريق مستشفى حميات إمبابة: نشب بسبب حرارة الجو وسخونة أسلاك كهرباء

الصحة تنفي أرقام الإصابات والوفيات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فيروس كورونا

عميد طب قصر العيني تنفي صحة إجراء تحاليل فيروس كورونا بالمنازل

علي جمعة: بلعام بن باعوراء اكتشف اسم الله الأعظم ثم دعا على سيدنا موسى

بعد الزيادة السنوية.. تعرف على مصروفات المدارس المصرية اليابانية لعام 2021

اخبار الفن .. ضحية رامز جلال .. وفاة فنان شهير بالسرطان .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

رخيصة وفعالة.. 5 استخدامات جديدة لـ بيكربونات الصوديوم

مشكلة كل ست.. المعايير بالكوب والملعقة والجرام