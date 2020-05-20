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حوادث

مع أذان المغرب.. قطار الصعيد يشطر سيدة عجوز نصفين في الجيزة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:57 م
مصرع سيدة تحت عجلات
مصرع سيدة تحت عجلات قطار
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ندى حمودة - أحمد مهدي
لقيت سيدة مصرعها على مزلقان العياط بالجيزة، بعدما صدمها قطار الصعيد.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع سيدة أثناء عبورها مزلقان العياط.

وعلى الفور امر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، انه أثناء عبور السيدة العجوز مزلقان العياط اصطدم بالسيدة ودفعها لمسافة كبيرة أمامه.

كما تبين من التحريات انشطار جسد السيدة نصفين.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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