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أخبار البلد

إيقاف 6 شهور لفندق بمرسى علم لشكوى تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:48 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى - وزير السياحة والآثار
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محمد الاسكندرانى
أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قراراً بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة 6 أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضده بسبب تدني مستوي الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلي أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن اللجنة التي قامت بالتفتيش علي الفندق، وتأكدت من حقيقة الشكاوي وان مستوي الخدمة بالفندق كان دون المستوى.

وأفاد بأن الوزارة قد قامت بالتنبيه على كافة المنشآت الفندقية بالالتزام بالضوابط والشروط المحددة لاستقبال العالقين المصريين فور عودتهم لقضاء الحجر الصحي لهم.
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