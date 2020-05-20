إيقاف 6 شهور لفندق بمرسى علم لشكوى تدني مستوى الخدمة للنزلاء المصريين

أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قراراً بإيقاف أحد الفنادق بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عن مزاولة نشاطه لمدة 6 أشهر، وذلك للشكاوى التي كانت قد وردت ضده بسبب تدني مستوي الخدمة للنزلاء المصريين، وذلك قبل نقلهم إلى فندق آخر بمرسى علم.





جاء ذلك في إطار حرص الدولة على مستوى الخدمة المقدمة بالفنادق للمصريين العائدين إلي أرض الوطن أثناء فترة الحجر الصحي





وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أن اللجنة التي قامت بالتفتيش علي الفندق، وتأكدت من حقيقة الشكاوي وان مستوي الخدمة بالفندق كان دون المستوى.



