كبرتِ قوي.. رضوى الشربيني تنشر صورة جديدة مع ابنتها.. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة جديدة بصحبة ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني، على صورتهما "مَش قادرة اصدقك انا كبرت اوى كده ..تيا "





وكانت رضوى الشربينى وجهت رسالة إلى المصريين مؤخرًا لمواجهة فيروس كورونا.





قالت رضوى الشربيني في برنامجها التلفزيوني "هي وبس"، "العالم حاليا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.



