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محافظات

تسجيل 7 إصابات جديدة بـ كورونا بدمياط

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:35 م
محافظة دياط
محافظة دياط
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زينب الزغبي

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط ، تسجيل 7 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة.

وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات حيث ان هناك حالة من الحالات المصابة من خارج محافظة دمياط  كانت في زيارة لأقاربها.

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وأضاف: إنه عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ وسشهد مركز التعليم المدنى خروج يومى لحالات معافاه من الفيروس وكذلك المدينة الشبابية براس البر

وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس خاصة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك.

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