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أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

الخميس 21/مايو/2020 - 09:05 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدم موقع صدى البلد، لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التى تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2020.

أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و28 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء " الساسو" سعرا يتراوح ما بين 29 و29.5 جنيه، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 40 جنيها.

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وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.50 جنيه إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه ويتراوح سعر كتكوت السمان ما بين 2.25 و6 جنيهات.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح ما بين 25 و26.50 جنيه، أما كرتونة البيض البلدى بـ 38.50 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 15.50 جنيه والمولر "عمر يوم" سعر 15 جنيها، والبط البكينى 7 جنيهات.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.
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