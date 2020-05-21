الفقي: موقف السودان الحالي من ملف سد النهضة يدعونا للتفاؤل

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن موقف السودان الحالي من ملف سد النهضة الأثيوبي يدعونا للتفاؤل، مشيرا إلى أنه يرى أن قضية سد النهضة هى الأكثر أهمية بالنسبة إلى مصر في الوقت الحالي عما يحدث في دول الجوار.





وأضاف الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء السودان شخص يدعو للتفاؤل، لافتا إلى أن السودان تغير موقفه كثيرا في الأزمة.





وتابع المفكر السياسي، أن السودان أصبح لديه قناعة بأنه لابد أن تتوافق رغبتي مصر والسودان وأثيوبيا، مشيرا إلى أن "هناك قانون دولي فيه باب كبير اسمه الأنهار، ومحدش قال أبدا أن دولة المنبع تسيطر وتتحكم وتكون سائد في النهر".

وفي السياق نفسه أشار الفقي، إلي أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجد دعما من حلف الناتو عدا فرنسا لما يفعله في ليبيا.