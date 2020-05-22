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برلمان

برلماني يطالب بمساهمة المستشفيات الخاصة في علاج فيروس كورونا

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
طالب النائب عصام الفقي، عضو مجلس النواب، بضرورة مساهمة المستشفيات الخاصة مع الحكومة في حل أزمة فيروس كورونا، لأن الدولة لن تستطع أن تصمد بمفردها أمام هذا الوباء العالمي.

وقال النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "المستشفيات الخاصة يجب أن يكون لها دور مع الدولة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى لم تستطع أن تواجه فيروس كورونا وحدها، ففي أمريكا تم تأميم بعض المستشفيات الخاصة لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا.


وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن وضع فيروس كورونا بات خطيرًا، في ظل المؤشر التصاعدي لأعداد الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن تداعياته الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية، لذلك يجب أن يكون هناك مؤازرة من جانب القطاع الخاص مع الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الموازنة القادمة سوف تركز على دعم الصحة والتعليم، والأولوية ستكون لدعم القطاع الطبي.
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