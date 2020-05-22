برلماني يطالب بمساهمة المستشفيات الخاصة في علاج فيروس كورونا





وقال النائب عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "المستشفيات الخاصة يجب أن يكون لها دور مع الدولة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى لم تستطع أن تواجه فيروس كورونا وحدها، ففي أمريكا تم تأميم بعض المستشفيات الخاصة لدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا.









وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن وضع فيروس كورونا بات خطيرًا، في ظل المؤشر التصاعدي لأعداد الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن تداعياته الاقتصادية أصبحت صعبة للغاية، لذلك يجب أن يكون هناك مؤازرة من جانب القطاع الخاص مع الدولة.





ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الموازنة القادمة سوف تركز على دعم الصحة والتعليم، والأولوية ستكون لدعم القطاع الطبي.