حسنى شتا مع وائل الإبراشى فى أحدث ظهور له على السوشيال ميديا

نشر الفنان حسنى شتا صورة له مع الإعلامى وائل الإبراشى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق حسنى شتا قائلا: "من حلقة النهارده مع الاعلامى وائل الابراشى".
وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الحلقة كانت روعة - مبدع - ربنا يوفقك
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يذكر أن آخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.