AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسنى شتا مع وائل الإبراشى فى أحدث ظهور له على السوشيال ميديا

الخميس 21/مايو/2020 - 02:09 م
حسنى شتا
حسنى شتا
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان حسنى شتا صورة له مع الإعلامى وائل الإبراشى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسنى شتا قائلا: "من حلقة النهارده مع الاعلامى وائل الابراشى".

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
الحلقة كانت روعة - مبدع - ربنا يوفقك

اقرأ أيضا: 
حسني شتا: أنا مش غبي عشان أشبه نفسي بمحمود ياسين.. فيديو

يذكر أن آخر أعمال حسني شتا مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، إنتاج تامر مرسي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوستر وتعليق.. صابرين تروج لمسلسلها الجديد "ليالينا" رمضان ٢٠٢٠

إياد نصار يشارك جمهوره بـ بوستر مسلسله الجديد.. شاهد

إياد نصار يترقب بدء عرض "ليالينا 80" ويصور مشاهده الأخيرة

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 5.. غادة عادل تكتشف زواج إياد نصار عرفياً

في أول تجاربه التمثيلية.. محمد رشاد يشارك جمهوره بصورة من مسلسل ليالينا

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 8.. صابرين تصفع ابنها لتحفيزه وعدم الاعتراف بالعجز

ترشيحاتنا

رددها 3 مرات .. الرئيس السيسى يوجه رسالة تحذيرية لـ المتعدين على أملاك الدولة .. فيديو

وفاة أستاذ بطب الإسكندرية داخل مستشفى العزل متأثرا بإصابته بكورونا

وزير النقل: مصر تقفز فى مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا عالميًا..فيديو

الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 21 - 5 - 2020

90 يومًا على الجريمة.. حكاية كارموس السلام.. قتله خاله بسبب 700 جنيه.. والضحية متوسلاً: «سيبني أعيش»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشعر الأحمر.. دومينيك حوراني تتألق بإطلالة صيفية

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف علي سعر و مواصفات هيونداي hyundai i10 .. صور

ثروة بدأت بـ قرض.. قصة"أليكو دانجواتى" أغنى رجل فى أفريقيا.. صور