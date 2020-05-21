النواب: إزالة فورية لأى وحدة مخالفة وفقا لتعديلات قانون البناء الموحد

قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس اليوم، خلال افتتاح مشروع بشائر الخير3، عن مخالفات البناء يؤكد حرصه على القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على شبكة الخدمات والمرافق العامة، وفى نفس الوقت تمثل تعدى صارخ على حق الدولة.





ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى المخالفات البناء من التشريعات التى جاءت لتقضي على ظاهرة البناء المخالف وفقا لاشتراطات محددة، وبما أن القانون سيطبق لفترة محددة ولم يشمل عقوبات جاءت تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لتتعامل مع هذه الأزمة بشكل جذري.









وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون البناء الموحد تضمنت العديد من التيسيرات وفى نفس الوقت للضرب بيد من حديد على كل مخالف، حيث تضمن التشريع فى ثوبه الجديد عقوبات رادعة تصل للإزالة الفورية للوحدة المخالفة وتوقيع غرامات كبيرة عليهم.



