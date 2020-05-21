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محافظات

وفاة مدرس متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا في كفر الشيخ

الخميس 21/مايو/2020 - 04:53 م
وفاة مدرس متأثرًا
وفاة مدرس متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في كفر الشيخ
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محمود زيدان
نعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم عبد العظيم الميمي المعلم بمدرسة أبو قطفة الابتدائية والذي وافته المنية بمستشفى العزل ببلطيم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وكان الميمي أصيب بفيروس كورونا المستجد وخضع للعلاج بمستشفى عزل بلطيم وتدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتوفي وسيتم دفن جثمانه طبقًا للاشتراطات الصحية بمسقط رأسه بقرية أبو قطفة التابعة لمركز بيلا.


وسادت حالة من الحزن الشديد بين العاملين بمدرسة أبو قطفة والعاملين بإدارة بيلا، حزنًا على زميلهم الفقيد، الذي كان يحظى بدماثة الخلق، وحب الجميع.


وينتظر أهالي قرية أبو قطفة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وصول الجثمان من مستشفى عزل بلطيم، عبر سيارة إسعاف لدفنه بمقابر القرية، وسط حالة من الحزن الشديد.


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