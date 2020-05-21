من غير لبن ولا سمنة.. طريقة عمل بسكويت اقتصادي

نقدم لكم طريقة عمل بسكويت اقتصادي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير بسكويت اقتصادي
نصف كوب عصير برتقال
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 كوب دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب زيت
ذرة ملح
فانيليا
طريقة عمل بسكويت اقتصادي
* ضعي الزيت والسكر واخفقيهم جيدا ثم اضيفي عصير البرتقال والفانيليا واستمرى في الخفق داخل العجانة.
* في وعاء اخر ضعى الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج بودر وقلبيهم جيدا ثم اسكبيهم على خليط العجانة ويقلب جيدا.
* يفرد العجين على ورق الزبدة بالنشابة ويقطع ويزين بالشوكة ويوضع فى صينية داخل فرن ساخن حتى ينضج