AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير لبن ولا سمنة.. طريقة عمل بسكويت اقتصادي

الخميس 21/مايو/2020 - 07:46 م
من غير لبن ولاسمنة
من غير لبن ولاسمنة .. طريقة عمل بسكويت اقتصادي
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بسكويت اقتصادي بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

اقرأ أيضا
نصف كوب عصير برتقال 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
2 كوب دقيق 
نصف كوب سكر 
نصف كوب زيت
ذرة ملح 
فانيليا 

طريقة عمل بسكويت اقتصادي
* ضعي الزيت والسكر واخفقيهم جيدا ثم اضيفي عصير البرتقال والفانيليا واستمرى في الخفق داخل العجانة.

* في وعاء اخر ضعى الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج بودر وقلبيهم جيدا ثم اسكبيهم على خليط العجانة ويقلب جيدا.

* يفرد العجين على ورق الزبدة بالنشابة ويقطع ويزين بالشوكة ويوضع فى صينية داخل فرن ساخن حتى ينضج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدية فى فترة العزل المنزلي.. طريقة عمل فطائر مورقة

طريقة عمل كب كيك قهوة

مع اقتراب عيد الفطر.. طريقة عمل بسكويت النشادر للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

طريقة عمل بسكويت الياميش

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

ترشيحاتنا

16 فائدة لـ الترمس

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

سعر ومواصفات هيونداي توسان hyundai tucson بعد تخفيضات هيونداي.. صور

في ظل توقف الأنشطة الرياضية.. مجموعة أندية وادى دجلة تستمر بدعم شركائها في النجاح

مرتضى منصور يجتمع مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

كلوب يفاوض مواطنه لخلافة محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

حقيقة اكتشاف «كون مواز» يعود فيه الزمن إلى الوراء.. التفاصيل الكاملة