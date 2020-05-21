من غير لبن ولا سمنة.. طريقة عمل بسكويت اقتصادي

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بسكويت العشر دقائق بمذاق لن تتوقعيه مقادير بسكويت اقتصادي

نصف كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 كوب دقيق نصف كوب سكر نصف كوب زيت

ذرة ملح

فانيليا





طريقة عمل بسكويت اقتصادي

* ضعي الزيت والسكر واخفقيهم جيدا ثم اضيفي عصير البرتقال والفانيليا واستمرى في الخفق داخل العجانة.





* في وعاء اخر ضعى الدقيق مع ذرة الملح والبيكنج بودر وقلبيهم جيدا ثم اسكبيهم على خليط العجانة ويقلب جيدا.





* يفرد العجين على ورق الزبدة بالنشابة ويقطع ويزين بالشوكة ويوضع فى صينية داخل فرن ساخن حتى ينضج







