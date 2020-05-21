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أخبار العالم

اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات لـ 33

الخميس 21/مايو/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من بينهم 3 وفيات. 

وبهذا ترتفع الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى 193 إصابة من بينهم 33 حالة وفاة. 

وجاءت الإصابات كالآتي: حالة إصابة بمدينة عدن، و6 حالات في حضرموت بينها 2 حالات وفاة. 

كما تم تسجيل 5 إصابات في محافظة شبوة من بينها حالة وفاة، وحالة في تعز. 

وكانت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في اليمن، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 
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