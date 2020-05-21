نائب يقترح نقل تبعية الأملاك المتنازع عليها للصندوق السيادي

أ شاد النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب بتصدى الرئيس لمخالفات البناء و النزاعات القضائية بين بعض مؤسسات الدولة ، مشيرا إلى أن مواجهة مخالفات البناء تحتاج التصدى لفساد المحليات اولا و هناك من يستغل الظروف التي تمر بها البلاد .









و دعا عبد الجواد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" لضرورة التفرقة بين المخالفات السابقة ليوم ١٧ مارس الماضي و المخالفات السابقة لهذا التاريخ موضحا ان الدولة اتخذت اجراءات مختلفة.









اقرأ أيضا:









و شدد النائب على ضرورة احترام القانون و تغيير ثقافة مخالفة القانون ، مضيفا :" تشديد الاجراءات مهم لكن لابد من مواجهة الفساد و تفعيل الرقابة الحقيقية".









و قال عبد الجواد انه سبق و تقدم بمشروع قانون لحماية الرقعة الزراعية و استحداث شرطة لمواجهة التعدي على الاراضي الزراعية ، مؤكدا على أن تفعيل اللجوء للمحاكم العسكرية اُسلوب ردع قوي لمواجهة التطاول الارض الزراعية و أملاك الدولة.









و حول المنازعات القضائية بين مؤسسات الدولة والتي تحدث عنها الرئيس اليوم قال النائب أنه لابد من التنسيق بيت عناصر السلطة التنفيدية ، مقترحا إنشاء هيئة عامة لأملاك الدولة للفصل في النزاع الذي يتم بين مؤسسات الدولة أو أن تؤول إلى الصندوق السيادي ، مضيفا "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصدى لقضايا نعاني منها منذ عشرات السنين.









كان الرئيس عبدالفتاح السيسي استنكر الخلاف الذي وقع قبل سنوات بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية حول قطعة أرض داخل المحافظة، قائلا: "معقول أجهزة الدولة كانت تقاضي بعضها البعض".









وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات الاسكندرية، قائلا:"خلاف بين النقل والمحافظة وبينهم قضايا على قطعة أرض واتاخدت منهم والمواطن أخدها حق انتفاع من الدولة، وكان يسدد حتى عام 2009"، و اضاف : "حتى لو عملنا إصلاح للموقع لن نأتي على حساب الناس وسيتم تعويض المواطنين".









و قال الرئيس السيسي، موجها حديثه للحكومة: "بطالب الحكومة، التقاضي بين اجهزة الدولة ده أخر إجراء نوصله لما غابت الحقيقة بقت عبء على الدولة لأنك هتعوض الناس ملهاش ذنب".









جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها، والمخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم ١١ ألف شقة سكنية تغير حياة ٥٥ ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.