انخفاض 7 درجات .. موعد انكسار الموجة الحارة وتفاصيل طقس عيد الفطر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من غد، الجمعة الموافق 22 مايو حتى يوم الجمعة القادمة الموافق 29 مايو، حيث إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.





ومن المنتظر يوم الأحد، الموافق 24 مايو، سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.





وعن القاهرة الكبري، فإنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، ومن المنتظر سقوط أمطار يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.





ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، خلال هذه الفترة، على القاهرة ما بين 36 إلى 29 للعظمى و19 إلى 18 للصغرى، والوجه البحري ما بين 35 إلى 29 للعظمى و19 إلى 17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 إلى 24 للعظمى والصغرى 19 إلى 18، وعلى جنوب سيناء 37 إلى 34 للعظمى والصغرى 25 إلى 23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 إلى 30 للعظمى والصغرى 22 إلى 20، وعلى جنوب الصعيد 41 إلى 35 للعظمى والصغرى 30 إلى 25 للصغرى.





وتناشد هيئة الأرصاد الجوية، كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.



وكانت الأيام الماضية شهدت موجة حارة على البلاد ووصلت درجات الحرارة بها :

العظمى الصغرى القاهرة 43 24 الاسكندرية 31 23 وادى النطرون 41 24 طنطا 41 23 شبين الكوم 41 23 دمنهور 38 24 بلطيم 34 24 مطروح 26 21 وكانت الأيام الماضية شهدت موجة حارة على البلاد ووصلت درجات الحرارة بها :



